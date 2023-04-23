Армянские националисты сожгли флаги Азербайджана и Турции

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Армянские националисты в рамках ежегодного факельного шествия в Ереване сожгли сегодня на площади Республики флаги Азербайджана и Турции. Эта провокация подвела промежуточный итог всех противоречивых заявлений властей Армении в этом году: Ереван все-таки настроен на конфронтацию и с Баку, и с Анкарой.

Армянские националисты в Ереване совершили сегодня очередную политическую провокацию против Азербайджана и Турции. В начале традиционной националистической акции в столице Армении – факельного шествия 23 апреля – на площади Республики были сожжены азербайджанский и турецкий флаги.

День армянского национализма

Подобные акции, воспроизводящие стилистику нацистских факельных шествий, включая характерную маршевую музыку, армянские националисты организуют ежегодно в канун 24 апреля, когда в Армении отмечается день так называемого "геноцида армян" – однобокой националистической трактовки трагических событий 1915 года в Османской империи.

По сути, 24 апреля является Днем армянского национализма, и потому в этот и предшествующий день в Армении и в националистических кругах армянской диаспоры устраиваются различные тюркофобские провокации. В этом году националисты выдвинули лозунг "Одна родина, один суд, один путь – борьба" по аналогии с печально известным нацистским лозунгом "Один народ, один рейх, один фюрер".

Армения раскрыла националистические карты

Непосредственно факельному шествию предшествовало выступление местных лидеров армянских националистов на площади Революции, по завершении которых на площади были развернуты и сожжены флаги Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.

Армянский национализм, неспособный ничего противопоставить Азербайджану на поле боя и обреченный на полное забвение проекта карабахского сепаратизма, в последнее время взялся за "символические победы" над мирным соседом путем сожжения азербайджанских государственных символов. Неделю назад азербайджанский флаг уже был сожжен на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, теперь – в рамках ежегодной националистической акции.

Такими провокационными актами ненависти армянский национализм и его внешние спонсоры загоняют Армению все глубже в абсолютную изоляцию, закрывая здоровым армянским гражданам перспективу нормального мирного будущего. Еще более своевременно на этом фоне выглядит сегодняшняя установка азербайджанского КПП на въезде из Армении в Азербайджан по Лачинской дороге – если полностью армянский национализм пресечь пока не удается, его нужно хотя бы изолировать в пределах Республики Армения.

Характерно, что сожгли также и флаг Турции – при том, что власти Армении активно развивают пиар-кампанию по разблокированию армяно-турецкой границы и уже готовятся строить некое КПП для пересечения границы гражданами других государств и обладателями дипломатических паспортов. Сожженный флаг – не тот шаг, который стоило совершать на пути примирения. Кроме того, оно показало, что отказываться от националистической тюркофобской идеологии Ереван не намерен.

Отметим, что кроме Еревана националистические акции проходят сегодня также в Кафане и Раздане, а завтра состоятся в Гюмри, Иджеване и Веди.