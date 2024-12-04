Вестник Кавказа

Армянские чиновники не торопятся бороться с коррупцией

Армянские чиновники не торопятся бороться с коррупцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении снова, уже во второй раз, попытаются выбрать главу Антикоррупционного комитета страны, однако скорее всего это снова не удастся - за два дня до истечения срока подачи документов кандидатов на этот пост по-прежнему нет.

Несмотря на то, что в Армении завершается срок подачи документов на должность главы Антикоррупционного комитета страны, скорее всего, этот ответственный пост все же останется вакантным, сообщили в аппарате премьер-министра страны.

Срок подачи заявок на замещение вакантной должности завершается уже через два дня, 6 февраля, однако кандидатов нет - ни у кого в Армении почему-то нет желания стать председателем Антикоррупционного комитета и взвалить на свои плечи всю ответственность за борьбу с коррупцией, пишет Sputnik Армения.

Это – уже вторая попытка найти достойного кандидата, готового всерьез заняться борьбой со взяточниками и коррупционерами, но очевидно в стране, пропитанной этим позорным явлением снизу доверху, такое невозможно – при первой попытке, в ноябре 2024 года, на столь высокую должность претендовали два представителя, однако конкурсная комиссия после изучения их документов не поддержала ни одного из кандидатов.

Напомним, буквально месяц назад, в конце декабря минувшего 2024 года, МВД Армении отозвало из парламента предложенный им скандальный резонансный законопроект об обязательной установке видеокамер у входов в крупные коммерческие объекты. Поправки к закону "О полиции" предполагали, что камеры видеонаблюдения, доступ к которым будет у полицейских, в обязательном порядке будут установлены в банках, обменных пунктах, пунктах выдачи микрозаймов, ломбардах, оружейных магазинах и других объектах площадью более 50 кв м, однако общественность встретила его, что называется, "в штыки" – она увидела в инициативе попытку нарушения права граждан на их частную жизнь.

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