Армянские боевики вновь попытались возвести укрепления в Карабахе

Опубликовано: 14:49, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские военные пресекли незаконную деятельность армянских вооруженных формирований, которые совершили очередную попытку установить фортификационные сооружения.

Армянские боевики вновь попытались установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Инцидент произошел 17 августа в 11:55 по местному времени. Формирования вновь попытались возвести укрепления перед позициями азербайджанских военных в Ходжавендском районе под видом сельскохозяйственных работ.

Отмечается, что солдаты азербайджанской армии остановили незаконную деятельность и подавили позиции боевиков, которые оказывали огневую поддержку.