Арктический провал – зима возвращается в Москву

Морозы в ночные часы и 3-8 градусов тепла днем - такую погоду прогнозируют на предстоящие длинные выходные в Москве синоптики.
"Финал недели в Центральной России ознаменуется провалом арктического холода, из-за чего в регион ненадолго заглянет зима"
– центр погоды "Фобос"
Похолодание стартует в пятницу с ливней, перемешанных со снегом. Ночь на субботу приведет к образованию гололедицы на дорогах, в дневные часы в первый выходной будет плюс 3-8, мокрый снег продолжится.
В воскресенье ночью до четырех градусов мороза, днем плюс 5-10. В воскресенье в столичном регионе местами может образоваться незначительный снежный покров. Дороги будут скользкими, тротуары также покроются ледяной корочкой.
Два последующих выходных будут немного приятнее.
Погода на 9 мая в Москве
На праздничный выходной 8 мая синоптики дают такой прогноз: ночью небольшой плюс, днем - 7-12 градусов выше нуля. Во вторник 9 мая ожидается более теплая погода.
"В День Победы Москва окажется практически в самом центре антициклона, благодаря чему будет солнечно и сухо. Под утро - около нуля, после полудня воздух прогреется до 12-17 градусов тепла",
– центр погоды "Фобос"
Когда потеплеет в Москве?
После арктического провала в Москву и Подмосковье постепенно начнет возвращаться весеннее тепло. В среду будет солнечно, днем 14-18 градусов, в последующие дни плюс 15-20. Таким образом, после двух суток зимы в регион вернется погода, соответствующая сезону.