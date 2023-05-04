Арктический провал – зима возвращается в Москву

Опубликовано: 17:41, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ближайшие выходные в Москве будут по-зимнему холодными, ночи - морозными. Местами образуется снежный покров, на дорогах голедица. Потепление случится после Дня Победы, к середине месяца.

Морозы в ночные часы и 3-8 градусов тепла днем - такую погоду прогнозируют на предстоящие длинные выходные в Москве синоптики.

"Финал недели в Центральной России ознаменуется провалом арктического холода, из-за чего в регион ненадолго заглянет зима"

– центр погоды "Фобос"

Похолодание стартует в пятницу с ливней, перемешанных со снегом. Ночь на субботу приведет к образованию гололедицы на дорогах, в дневные часы в первый выходной будет плюс 3-8, мокрый снег продолжится.

В воскресенье ночью до четырех градусов мороза, днем плюс 5-10. В воскресенье в столичном регионе местами может образоваться незначительный снежный покров. Дороги будут скользкими, тротуары также покроются ледяной корочкой.

Два последующих выходных будут немного приятнее.

Погода на 9 мая в Москве

На праздничный выходной 8 мая синоптики дают такой прогноз: ночью небольшой плюс, днем - 7-12 градусов выше нуля. Во вторник 9 мая ожидается более теплая погода.

"В День Победы Москва окажется практически в самом центре антициклона, благодаря чему будет солнечно и сухо. Под утро - около нуля, после полудня воздух прогреется до 12-17 градусов тепла",

– центр погоды "Фобос"

Когда потеплеет в Москве?

После арктического провала в Москву и Подмосковье постепенно начнет возвращаться весеннее тепло. В среду будет солнечно, днем 14-18 градусов, в последующие дни плюс 15-20. Таким образом, после двух суток зимы в регион вернется погода, соответствующая сезону.