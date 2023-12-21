Вестник Кавказа

Японию потрясло 30 землетрясений

Японию потрясло 30 землетрясений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жертвы и разрушения произошли на территории Японии после череды мощных землетрясений. В стране сохраняется угроза цунами. Также не исключены повторные землетрясения.

Два человека погибли в результате череды землетрясений, потрясших Японию. Всего было зафиксировано более трех десятков подземных толчков, следовавших друг за другом с небольшими промежутками времени. Отмечается, что магнитуда наиболее мощного подземного толчка составляла 7,6. Это одно из самых мощных землетрясений за всю историю наблюдений.

Жители прибрежной зоны были эвакуированы. Была объявлена угроза цунами. Аналогичная угроза объявлялась и на территории РФ.

Специалисты не исключают, что афтершоки будут продолжаться на протяжении ближайших семи дней, также не исключены новые сильные подземные толчки.

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