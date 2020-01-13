Турция пережила тройное землетрясение на Новый год

В турецкой провинции Хаккари сегодня вечером в течение получаса случились три отдельных землетрясения. Все они были небольшой силы и не произвели разрушений.

Сразу три землетрясения были зафиксированы сегодня в Турции, в провинции Хаккари. По счастью, все три подземных катаклизма произошли без значимых повреждений для населенных пунктов провинции.

Первое из них имело место в 19:37 по московскому времени. В Районе Юксекова случился ряд толчков на глубине порядка 7 км, их магнитуда не превысила 4,4.

Второе произошло через 15 минут, в 19:52, магнитуда была заметно ниже – 3,5, глубина очага не установлена.

Третье состоялось спустя еще 14 минут, в 20:06, его магнитуда была наиболее высокой – 4,5, очаг залегания также не известен.

По данным турецких спасателей, никто из властей провинции либо местных жителей не обращался за помощью из-за какого-либо из трех землетрясений. Тем не менее, специалисты-сейсмологи выехали в Хаккари для более детальных исследований мест подземных катаклизмов.