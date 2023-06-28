Антитеррористические учения в Ставрополе: местных жителей призвали не пугаться

В Ставрополе в ближайшие часы будут проводиться антитеррористические учения. В городе могут раздаваться стрельба и взрывы.

Учения по борьбе с терроризмом стартуют в Ставрополе, предупредили в Антитеррористической комиссии края.

Мероприятие пройдут в воинских частях, в соответствии с заранее принятым планом. Их участники будут использовать имитационные боеприпасы.

Учения стартуют в 11:00 мск и завершатся в 16:00 мск.

В этот временной промежуток горожан призывают не паниковать, если они услышат стрельбу или звуки взрывов, и не распространять непроверенную информацию. Кроме того, жителей Ставрополя призывают не препятствовать военным.