Антитеррористические учения в Ставрополе: местных жителей призвали не пугаться

В Ставрополе в ближайшие часы будут проводиться антитеррористические учения. В городе могут раздаваться стрельба и взрывы.
Учения по борьбе с терроризмом стартуют в Ставрополе, предупредили в Антитеррористической комиссии края.
Мероприятие пройдут в воинских частях, в соответствии с заранее принятым планом. Их участники будут использовать имитационные боеприпасы.
Учения стартуют в 11:00 мск и завершатся в 16:00 мск.
В этот временной промежуток горожан призывают не паниковать, если они услышат стрельбу или звуки взрывов, и не распространять непроверенную информацию. Кроме того, жителей Ставрополя призывают не препятствовать военным.
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