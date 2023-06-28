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В Карачаево-Черкессии состоялись антитеррористические учения

В Карачаево-Черкессии состоялись антитеррористические учения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КЧР завершились антитеррористические учения, в рамках которых отрабатывались взаимодействия ведомств при различных обстоятельствах. В них было задействовано свыше семи сотен человек.

В Карачаево-Черкессии провели антитеррористические учения, в которых приняли участие свыше 700 сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Об этом сообщили в УФСБ России по республике.

"В ходе учения осуществлялось оцепление и блокирование района проведения "спецоперации", эвакуация условно пострадавших, нейтрализация "террористов", освобождение "заложников", ликвидация "пожара" и минимизация возможных негативных последствий "террористического акта"

– сказано в сообщении ведомства.

В рамках учений отрабатывались взаимодействия между ведомствами во время чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.

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В КЧР продолжают выявлять преступления в сфере экстремизма и терроризма

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