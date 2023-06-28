В Карачаево-Черкессии состоялись антитеррористические учения

Опубликовано: 16:23, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КЧР завершились антитеррористические учения, в рамках которых отрабатывались взаимодействия ведомств при различных обстоятельствах. В них было задействовано свыше семи сотен человек.

В Карачаево-Черкессии провели антитеррористические учения, в которых приняли участие свыше 700 сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Об этом сообщили в УФСБ России по республике.

"В ходе учения осуществлялось оцепление и блокирование района проведения "спецоперации", эвакуация условно пострадавших, нейтрализация "террористов", освобождение "заложников", ликвидация "пожара" и минимизация возможных негативных последствий "террористического акта"

– сказано в сообщении ведомства.

В рамках учений отрабатывались взаимодействия между ведомствами во время чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.