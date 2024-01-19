Анталья стала главным направлением из Внуково в 2023 году

Пассажиропоток на направлении Внуково-Анталья за год превысил 1,4 млн человек. Это самое популярное направление аэропорта Внуково.

Больше всего пассажиров обслужили во Внуково по направлению Анталья, следует из данных за прошлый год.

«Самым популярным направлением в международном аэропорту Внуково в 2023 году стала Анталья. На этом направлении были обслужены свыше 1,4 млн пассажиров»

– аэропорт

Россияне по итогу года оказались основными туристами на турецком курорте, почти 3,5 млн российских туристов отдохнули в Анталье.

Основной поток туристов следует из Москвы. В Домодедово также рассказали, что Анталья - самое востребованное чартерное направление авиагавани, пишет Агентство городских новостей «Москва».