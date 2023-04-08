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Ансамбль «Лезгинка» получит грант от Путина

Ансамбль «Лезгинка» получит грант от Путина
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» вошел в число получателей грантов президента России в области культуры и искусства в 2023 году. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» вошел в число получателей грантов президента России в области культуры и искусства в 2023 году.

По словам Меликова, ранее он обращался к главе российского государства с просьбой поддержать творческий коллектив.

«Дагестанский ансамбль «Лезгинка» включен в список получателей грантов президента России в области культуры и искусства в 2023 году. Об этом я просил Владимира Владимировича Путина во время нашей крайней встречи, и сегодня президент принял решение поддержать наш прославленный коллектив»

– сообщил Меликов.

Лезгинка – государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан. Ансамбль был создан в 1958 году танцовщиком и хореографом Танхо Израиловым.

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