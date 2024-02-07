Аномальный холод - Вильфанд рассказал о сроках похолодания в Москве

С 14 февраля на большой территории России начинается серьезное похолодание. В Москве температура может опуститься на 13 градусов ниже нормы.

В Москве и всей Центральной России ближайшие дни будут очень холодными, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномально низко опустится температура во многих регионах: в Карелии и Ленинградской области, в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях.

В целом в ЦФО погода до конца рабочей недели будет значительно ниже нормы - на 6-13 градусов.

В Петербурге похолодает до минус 23, подобный температурный режим установится и в Москве и Подмосковье.

"В северной половине округа – в Тверской, Ивановской, Владимирской, Ярославской, Московской областях ожидается температура от минус 18 до минус 25, самые низкие, а в Костромской – минус 32. В Рязанской и Тамбовской областях – до минус 22"

– Вильфанд

Мороз 23-29 градусов будет стоять вплоть до выходных в Нижегородской области, Мордовии, в Саратовской области столбики термометров покажут минус 31, в Татарстане - минус 32.

Аномальный холод придет и на Урал, и в Сибирь, добавил специалист, передает "Интерфакс".