Анкара надеется на готовность Еревана сотрудничать с соседями

Глава Минобороны Турции заявил, что сегодня появилась возможность для установления мира между Баку и Ереваном. Он отметил, что Армения должна проявить готовность сотрудничать с соседями.
Руководитель турецкого оборонного ведомства Яшар Гюлер сообщил, что сегодня появилась возможность для установления мира между Баку и Ереваном.
Выступая в парламенте страны, он подчеркнул, что Армения должна действовать с осознанием этого.
Министр также выразил надежду на готовность Еревана к сотрудничеству с соседями.
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