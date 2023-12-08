Анкара надеется на готовность Еревана сотрудничать с соседями

Глава Минобороны Турции заявил, что сегодня появилась возможность для установления мира между Баку и Ереваном. Он отметил, что Армения должна проявить готовность сотрудничать с соседями.

Руководитель турецкого оборонного ведомства Яшар Гюлер сообщил, что сегодня появилась возможность для установления мира между Баку и Ереваном.

Выступая в парламенте страны, он подчеркнул, что Армения должна действовать с осознанием этого.

Министр также выразил надежду на готовность Еревана к сотрудничеству с соседями.