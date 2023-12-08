Новые переговоры Азербайджана и Армении могут пройти в Брюсселе

В Брюсселе работают над встречей Азербайджана и Армении. Там заявили, что данный процесс является интенсивным. Ранее Шарль Мишель поприветствовал договоренности Баку и Еревана.

Брюссель работает с Баку и Ереваном над проведением новой встречи по мирному договору, пишет Trend со ссылкой на источник в Евросовете.

"Брюссельский процесс является интенсивным, и ЕС работает с партнерами над определением следующего момента для встречи"

- ведомство

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель поприветствовал договоренности Баку и Еревана, назвав их "беспрецедентным продвижением в политическом диалоге".

Он также призвал глав Азербайджана и Армении завершить процесс подписания мирного договора как можно скорее.