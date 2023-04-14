Опубликовано: 9:48, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В посольстве Турции в Узбекистане рассказали о целях во взаимоотношениях между странами. Анкара и Ташкент рассчитывают на увеличение уровня взаимной торговли.

Задача во взаимоотношениях между Узбекистаном и Турцией заключается в увеличении товарооборота до $5 млрд в год, сообщил турецкий посол в Ташкенте Олган Бекар.

Он отметил, что даже после начала коронавирусной пандемии товарооборот между Турцией и Узбекистана показывал хорошую динамику. По его словам, в 2021 году этот уровень превысил $3,6 млрд, эта цифра осталась и в 2022 году.

Посол подчеркнул, что сейчас обе страны стремятся к увеличению этого показателя до $5 млрд в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной – к $10 млрд.

Последние данные Госкомитета статистики Узбекистана за январь-февраль текущего года говорят о том, что взаимный товарооборот достиг $547,7 млн, увеличившись на 5,7%, по сравнению с прошлогодними показателями, когда уровень составил $518,1.