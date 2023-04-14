Задача во взаимоотношениях между Узбекистаном и Турцией заключается в увеличении товарооборота до $5 млрд в год, сообщил турецкий посол в Ташкенте Олган Бекар.
Он отметил, что даже после начала коронавирусной пандемии товарооборот между Турцией и Узбекистана показывал хорошую динамику. По его словам, в 2021 году этот уровень превысил $3,6 млрд, эта цифра осталась и в 2022 году.
Посол подчеркнул, что сейчас обе страны стремятся к увеличению этого показателя до $5 млрд в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной – к $10 млрд.
Последние данные Госкомитета статистики Узбекистана за январь-февраль текущего года говорят о том, что взаимный товарооборот достиг $547,7 млн, увеличившись на 5,7%, по сравнению с прошлогодними показателями, когда уровень составил $518,1.