Опубликовано: 22:44, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиеев обсудили в телефонном разговоре двусторонние отношения. Узбекский лидер поблагодарил турецкого коллегу за электрокар TOGG.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с узбекским главой Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Управления по коммуникациям турецкого лидера.

Отмечается, что Эрдоган и Мирзиеев во время разговора поговорили о состоянии двусторонних отношений, подчеркнув, что успехи тюркского мира лежат в сотрудничестве и единстве.

Турецкий президент в ходе телефонной беседы заявил, что сотрудничество Анкары и Ташкента во всех сферах укрепляет деятельность Организации тюркских государств.

В свою очередь Мирзиеев выразил благодарность Эрдогану за подарок в виде турецкого электрокара Togg. По его словам, под руководством действующей власти Турция добилась больших успехов во всех областях.

Также глава Узбекистана добавил, что конвейерное производство электромобилей Togg является огромным достижением как Турции, так и всего тюркского мира.