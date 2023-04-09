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Эрдоган подарил электрокар Togg президенту Узбекистана

Эрдоган подарил электрокар Togg президенту Узбекистана
© Фото: Сайт президента Турции
Шавкату Мирзиееву уже отправлен первый турецкий электромобиль Togg, заявил президент Турции. Ранее такую машину получил президент Азербайджана.

Турецкий электромобиль Togg T10X - первый отечественный электрокар - отправлен президенту Узбекистана, заявил президент Турции на митинге в Стамбуле.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, машины Togg уже ездят в Турции.

Глава государства напомнил, что один электромобиль уже был отправлен в Азербайджан и подарен Ильхаму Алиеву.

"Одну такую машину мы отправляем другому моему брату, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву"

— Эрдоган

Турецкий лидер также сообщил, что в общей сложности за год будет выпущено 20 тыс таких машин для жителей страны.

Напомним, президент Азербайджана получил Togg 4 апреля. Ильхам Алиев заявил, что этот подарок свидетельствует о дружеских и братских отношениях между Баку и Анкарой.

Турция начала серийное производство своих электромобилей Togg

Турция начала серийное производство своих электромобилей Togg

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