Анкара и Стокгольм обсудили процесс вступления Швеции в НАТО

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры по телефону с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном по вопросам вступления Стокгольма в НАТО. Информацию об этом распространила администрация турецкого президента.
"Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсуждались процесс вступления Швеции в НАТО, борьба с терроризмом, турецко-шведские отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что верит, что после вступления в НАТО Швеция выполнит свои обязательства по трехстороннему меморандуму в соответствии с духом альянса"
– администрация президента Турции
Турецкий президент также подчеркнул, что важно взаимодействовать в сфере безопасности и поддерживать Швецию в борьбе против терроризма.
Ранее Турция, Швеция и Финляндия заключили договор о процессе вступления в альянс. Также был подписан договор о взаимодействии против терроризма. Также Швеция пообещала снять запрет на поставки вооружения в Турцию.
23 января этого года Турция одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО. Венгрия осталась единственной страной, которая не рассмотрела заявку.
В прошлом году 30 марта Турцией было одобрено вступление Финляндии в альянс.