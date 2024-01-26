Анкара и Стокгольм обсудили процесс вступления Швеции в НАТО

Глава Турции обсудил с премьером Швеции процесс вступления страны в НАТО и дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры по телефону с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном по вопросам вступления Стокгольма в НАТО. Информацию об этом распространила администрация турецкого президента.

"Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсуждались процесс вступления Швеции в НАТО, борьба с терроризмом, турецко-шведские отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что верит, что после вступления в НАТО Швеция выполнит свои обязательства по трехстороннему меморандуму в соответствии с духом альянса"

– администрация президента Турции

Турецкий президент также подчеркнул, что важно взаимодействовать в сфере безопасности и поддерживать Швецию в борьбе против терроризма.

Ранее Турция, Швеция и Финляндия заключили договор о процессе вступления в альянс. Также был подписан договор о взаимодействии против терроризма. Также Швеция пообещала снять запрет на поставки вооружения в Турцию.

23 января этого года Турция одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО. Венгрия осталась единственной страной, которая не рассмотрела заявку.

В прошлом году 30 марта Турцией было одобрено вступление Финляндии в альянс.