Анкара и Ашхабад обсудили поставки туркменского газа в Европу

Компании Bota и Türkmengaz обсудили планы поставок туркменского газа в Европу через Азербайджан и Турцию. Встреча сторон состоялась в Анкаре.

Руководство турецкой нефтегазовой компании Bota провело переговоры с представителями туркменского госкорпорации "Туркменгаз", встреча прошла в Анкаре, пишет издание Sabah.

Стороны обсудили поставки туркменского газа в Европу. Предполагается, что он будет доставляться через Азербайджан и Турцию.

Руководство турецкой компании заверило, что поможет туркменской стороне с реализацией своих планов. На первом этапе планируется доставка газа в Турцию, далее в краткосрочной перспективе он будет поставляться в Европу регулярно.

Отмечается, что расчетная стоимость туркменского газа более выгодна для Турции, поскольку это поможет укрепить ее позиции в переговорах с другими государствами, которые экспортируют газ.