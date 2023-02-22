Италия на 70% увеличила расходы на азербайджанский газ

Азербайджанский газ стал обходиться Европе дороже. Так, в ноябре 2023 года Италия на 70% увеличила расходы на газ, а объем поставок оказался на 5% ниже октябрьского, подсчитали в ЕС.

Ежемесячный рост расходов Италии на газ из Азербайджана превысил 70% минувшей осенью, следует из данных статуправления ЕС.

В октябре на закупку азербайджанского газа Италия потратила 364,2 млн евро, в ноябре - 619,2 млн.

Несмотря на значительный рост расходов на газ, его импорт сократился с октября по ноябрь на 5%. В ноябре поставки составили 838,2 млн кубометров газа.

Всего за 11 месяцев прошлого года Италия импортировала газа из Азербайджана на 4,6 млрд евро - это 8,5 млрд куб м.