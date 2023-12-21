Алиев сообщил о встрече комиссий Баку и Еревана по границе

Ильхам Алиев сообщил, что в январе пройдет встреча комиссий Баку и Еревана по границе. Он добавил, что вопрос оккупированных сел находится в центре внимания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в январе состоятся переговоры азербайджанской и армянской комиссий по делимитации границы двух стран.

На встрече стороны обсудят одну тему – делимитацию Газахско-Товузского региона.

Помимо этого, он сообщил, что вопрос восьми сел, которые в настоящее время оккупированы армянской стороной, находится постоянно в центре внимания.

Кроме того, Алиев заявил, что данная тема обсуждалась с армянским премьером Николом Пашиняном, в том числе во время беседы "на ногах" в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года.