Али Асадов: сепаратизм в Азербайджане ликвидирован

Премьер-министр Азербайджана заявил, что антитеррористические мероприятия в сентябре ликвидировали сепаратизм в стране. Он отметил, что политика Ильхама Алиева привела к развитию Азербайджана.

Азербайджанский премьер Али Асадов, выступая на заседании в парламенте страны, заявил, что антитеррористические мероприятия в сентябре этого года в Карабахском экономическом районе ликвидировали сепаратизм.

Глава правительства напомнил, что в текущем году отмечается 20-летие избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана. Он отметил, что глава государства, успешно продолжая стратегическую линию развития Гейдара Алиева, создал современную и развитую модель страны.

Премьер подчеркнул, что политика Ильхама Алиева привела к развитию Азербайджана во всех сферах, а также расширению его политических и экономических возможностей. Помимо этого, Асадов заявил, что при президенте была создана сильная армия, укреплены позиции Азербайджана на международной арене и восстановлена территориальная целостность.