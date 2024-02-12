Алексей Наумов: Пашинян атакует Азербайджан ради поддержки Запада

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл сегодня на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы попросить больше финансовой и военной помощи у Запада. Эксперт РСМД Алексей Наумов рассказал "Вестнику Кавказа" о том, как с этим связаны возобновившиеся военные провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном.

Всплеск напряженности на армяно-азербайджанской границе после пяти месяцев спокойствия может быть вызван желанием Еревана получить как можно больше поддержки западных стран. У премьер-министра Никола Пашиняна нет здоровой программы развития Армении, но есть желание превратить страну в сателлит ЕС и США, отсюда создание поводов для наращивания военных и финансовых связей с ними. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

Напомним, что 3 февраля на армяно-азербайджанской границе при попытке проникнуть в Азербайджан был задержан европейский шпион. 12 февраля азербайджанские пограничники в Зангиланском районе были обстреляны боевиками "Еркрапа" с приграничной позиции ВС Армении, а сегодня уже армянские военнослужащие осуществили атаку на пост ВС Азербайджана в Дашкесанском районе. С конца сентября, когда был закрыт "карабахский вопрос", по начало февраля на границе было тихо.

Алексей Наумов обратил внимание, что создание напряженности на границе с Азербайджаном укладывается в стратегическую линию руководства Армении. "Руководство Армении сегодня публично сближается с западными странами для того, чтобы извлечь из контактов с ними какую-то выгоду: получить оружие, денежные средства или международную политическую поддержку против Азербайджана. Единственная политическая "валюта", которую видит у себя Армения, – это статус жертвы, а следовательно, власти ищут возможности такой статус получить и укрепить", - сказал он.

"Власти Армении идут на военные провокации на армяно-азербайджанской границе, чтобы иметь возможность обратиться в международные организации и заявить об актуальности своих запросов. Продолжая метафору, они хотят перечислять свою политическую "валюту" на счета западных покровителей. Когда это будет сделано, западные покровители поддержат Армению дипломатически, политически и экономически, а также, возможно, поставят какие-либо вооружения или возьмут тренировать армянских военнослужащих", - продолжил эксперт РСМД.

По оценке политолога, инициатива в военных провокациях может исходить из самого Еревана. "Это исключительно армянская история, которая нужна для того, чтобы у западных партнеров попросить дополнительные средства и меры поддержки. Это довольно простая схема: Никол Пашинян создает напряженность, чтобы потом ее капитализировать. Пока это вполне работает, и у него нет причин не продолжать эту линию", - пояснил он.

"Жесткий ответ Азербайджана может заставить Никола Пашиняна успокоиться, но мы понимаем, что выпрашивание помощи на Западе под предлогом конфронтации с Баку – это одна из немногих оставшихся у Пашиняна внешних стратегий. В ином случае, если не провоцировать военную напряженность с Азербайджаном, ему придется отвечать на вопросы, куда дальше идет Армения, что она делает и какая у властей программа помимо военной программы. А Никол Пашинян, наверное, к этому все еще не готов", - заключил Алексей Наумов.