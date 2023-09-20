Акции протеста в Грузии: оппозиция митингует в Тбилиси

Опубликовано: 22:57, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Грузинская оппозиция сегодня устроила сразу несколько демонстраций. Одна прошла у здания Нацбанка, вторую провели у грузинского парламента.

Оппозиционеры массово протестуют сегодня в столице Грузии, подробности акций сообщают грузинские СМИ.

Митинг у Нацбанка

Днем митингующие пришли к Национальному банку. Демонстрация изначально заявлялась как мирная.

Ее участники потребовали от и. о. главы регулятора Натии Турнава уйти в отставку.

Недовольство протестующих вызвало решение Нацбанка не применять санкции к гражданам Грузии, принятое после внесения Вашингтоном в черный список экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе.

Демонстрация у парламента

Вечером у здания законодательного органа также собрались протестующие. Они высказываются против действий правительства.

Акция проходит спокойно, и в целом людей на ней немногого, передает Sputnik Грузия.