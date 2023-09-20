Акции протеста в Грузии: оппозиция митингует в Тбилиси

Грузинская оппозиция сегодня устроила сразу несколько демонстраций. Одна прошла у здания Нацбанка, вторую провели у грузинского парламента.
Оппозиционеры массово протестуют сегодня в столице Грузии, подробности акций сообщают грузинские СМИ.
Митинг у Нацбанка
Днем митингующие пришли к Национальному банку. Демонстрация изначально заявлялась как мирная.
Ее участники потребовали от и. о. главы регулятора Натии Турнава уйти в отставку.
Недовольство протестующих вызвало решение Нацбанка не применять санкции к гражданам Грузии, принятое после внесения Вашингтоном в черный список экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе.
Демонстрация у парламента
Вечером у здания законодательного органа также собрались протестующие. Они высказываются против действий правительства.
Акция проходит спокойно, и в целом людей на ней немногого, передает Sputnik Грузия.