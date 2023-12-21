Айказ Багманян стал фигурантом нового уголовного дела

Еще одно уголовное дело открыто против экс-замначальника армянского Генштаба. Айказ Багманян подозревается в отмывании огромной суммы денег.

Бывшего замглавы Генерального штаба Армении обвиняют в отмывании денег: по версии следствия, Айказ Багманян таким образом легализовал $600 тыс. О новом уголовном деле рассказали в Генпрокуратуре.

Преступление расследуется по статье 190 – "Отмывание денег", причем в особо крупных размерах. Ему грозит тюрьма, минимум на 6, максимум на 12 лет. Наказание по этой статье также подразумевает конфискацию имущества.

Почти год назад Багманян стал фигурантом первого уголовного дела: тогда его уличили в сокрытии имущества и доходов, также в особо крупном размере. Еще одно обвинение ему предъявили в нелегальном обогащении.

Напомним, в 2018-2020 годах Багманян служил замначальника ОШ ОДКБ.