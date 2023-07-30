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"Ахмат" уступил дома ЦСКА 

&quot;Ахмат&quot; уступил дома ЦСКА 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
"Ахмат" в рамках 2-го тура чемпионата России принимал в воскресенье московский ЦСКА. Встреча завершилась в пользу армейцев со счетом 3:2. 

В Грозном только что завершилась встреча 2-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и московским ЦСКА. Победу со счетом 3:2 одержали армейцы. 

Голами в составе ЦСКА отметился нападающий Федор Чалов (13-я минута, 45+1, 79-я). У "Ахмата" отличился нападающий Мохамед Конате (27-я и 45+11). 

Все мячи были забиты с пенальти. 

Отметим, что на 12-й минуте "Ахмат" остался в меньшинстве после удаления защитника Марата Быстрова. А на 45-й минуте судья уравнял составы, удалив с поле защитника ЦСКА Милана Гайича.

На 95-й минуте арбитр удалил защитника грозненской команды Андрея Семенова.

&quot;Ахмат&quot; уступил &quot;Зениту&quot; в Кубке России

"Ахмат" уступил "Зениту" в Кубке России

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