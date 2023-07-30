"Ахмат" уступил дома ЦСКА 

Опубликовано: 22:09, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Ахмат" в рамках 2-го тура чемпионата России принимал в воскресенье московский ЦСКА. Встреча завершилась в пользу армейцев со счетом 3:2.

В Грозном только что завершилась встреча 2-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и московским ЦСКА. Победу со счетом 3:2 одержали армейцы.

Голами в составе ЦСКА отметился нападающий Федор Чалов (13-я минута, 45+1, 79-я). У "Ахмата" отличился нападающий Мохамед Конате (27-я и 45+11).

Все мячи были забиты с пенальти.

Отметим, что на 12-й минуте "Ахмат" остался в меньшинстве после удаления защитника Марата Быстрова. А на 45-й минуте судья уравнял составы, удалив с поле защитника ЦСКА Милана Гайича.

На 95-й минуте арбитр удалил защитника грозненской команды Андрея Семенова.