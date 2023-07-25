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"Ахмат" уступил "Зениту" в Кубке России

ФК “Зенит“
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Зенит"
Во вторник вечером прошла встреча Кубка России между "Зенитом" и "Ахматом". Победу со счетом 2:0 одержали петербуржцы.

В Санкт-Петербурге только что завершилась встреча Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Ахматом".

Счет в матче на 39-й минуте открыли хозяева – отличился полузащитник Густаво Мантуан. На 80-й минуте хавбек Клаудино отправил второй мяч в сетку ворот грозненской команды, установив окончательный результат – 2:1 в пользу "Зенита".

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