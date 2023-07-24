"Нефтчи" назначил нового президента

Опубликовано: 15:48, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Нефтчи"

Бакинский "Нефтчи" определился с новым президентом. Им стал Фаррух Махмудов, занимающий с прошлого года пост исполнительного директора ФБА.

Новым президентом бакинского футбольного клуба "Нефтчи" стал Фаррух Махмудов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте клуба.

С прошлого года Махмудов занимает пост исполнительного директора Федерации Баскетбола Азербайджана.

Сезон 2022/23

В прошлом сезоне "Нефтчи" финишировал на третьем месте в чемпионате Азербайджана. Бакинская команда также пробилась в финал национального кубка, однако уступила в нем "Габале".