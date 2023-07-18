"Спартак" и "Нефтчи" договорились о сотрудничестве

Опубликовано: 23:40, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак"

Московский "Спартак" и бакинский "Нефтчи" оформили меморандум о сотрудничестве. Документ был подписан перед сегодняшней встречей команд.

Футбольные клубы "Спартак" Москва и "Нефтчи" Баку заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом говорится на официальном сайте российской команды.

Документ был оформлен перед сегодняшней товарищеской встречей команд.

Согласно меморандуму, стороны наладят связи между академиями, будут обмениваться различным опытом и многое другое.

Кроме того, клубы договорились провести еще одну товарищескую встречу. Она пройдет в столице Азербайджана. Точная дата проведения матча пока не определена.

Товарищеский матч

Встреча команд состоялась 18 июля в Москве. Игра завершилась победой "Спартака" со счетом 2:0. Голы на свой счет записали нападающий Павел Мелешин (34-я минута) и полузащитник Квинси Промес (37-я).