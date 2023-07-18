"Спартак" и "Нефтчи" договорились о сотрудничестве

Московский "Спартак" и бакинский "Нефтчи" оформили меморандум о сотрудничестве. Документ был подписан перед сегодняшней встречей команд.
Футбольные клубы "Спартак" Москва и "Нефтчи" Баку заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом говорится на официальном сайте российской команды.
Документ был оформлен перед сегодняшней товарищеской встречей команд.
Согласно меморандуму, стороны наладят связи между академиями, будут обмениваться различным опытом и многое другое.
Кроме того, клубы договорились провести еще одну товарищескую встречу. Она пройдет в столице Азербайджана. Точная дата проведения матча пока не определена.
Товарищеский матч
Встреча команд состоялась 18 июля в Москве. Игра завершилась победой "Спартака" со счетом 2:0. Голы на свой счет записали нападающий Павел Мелешин (34-я минута) и полузащитник Квинси Промес (37-я).