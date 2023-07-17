В Грузии выбрали лучшего футболиста страны

Опубликовано: 20:39, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Наполи"

Лучшим футболистом Грузии прошлого сезона признан полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия. Ранее он уже признавался лучшим игроком страны в сезоне 2020/21.

Полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии сезона 2022/23. Он набрал в голосовании 254 очка.

В опросе участвовали 85 спортивных журналистов, 84 из которых отдали 22-летнему хавбеку грузинской национальной сборной первое место.

Второе место в голосовании занял форвард "Меца" (Франция) Георгий Микаутадзе, набравший 130 очков. Третьим стал голкипер "Валенсии" (Испания) Георгий Мамардашвили, он набрал 102 очка.

Для Хвичи этот приз стал вторым карьере. Ранее он получал его в сезоне 2020/21.