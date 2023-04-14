Вестник Кавказа

АЭС Аккую: завершен монтаж перегрузочной машины

АЭС Аккую: завершен монтаж перегрузочной машины
© Фото: Аккую Нуклеар
На первом реакторе АЭС Аккую продолжаются работы по подготовке его к запуску. Так, Росатом сообщает об окончании монтажа перегрузочной машины.

Еще один этап подготовки завершен на площадке строящейся АЭС Аккую в Турции. Видео со станции публикует Росатом.

В госкорпорации пояснили, что специалисты завершили процесс монтажа перегрузочной машины.

"Оборудование обеспечит точное и безопасное перемещение тепловыделяющих сборок с топливом внутри реакторного отделения"

– Росатом

В сообщении уточняется, что теперь АЭС готова к дальнейшим работам. Соответственно, впереди – испытания, а затем и запуск первого энергоблока.

Где находится АЭС Аккую?

Российско-турецкий проект атомной электростанции Аккую реализуется в районе Гюльнар провинции Мерсин. Она строится на берегу Средиземного моря, в месте которое было выбрано еще в 1974 году.

Аккую – первая АЭС в Турции. В конце мая сообщалось, что первый реактор может быть запущен в течение года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1440 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Шутка о &quot;заминированном&quot; авиарейсе может дорого обойтись ее авторам

Шутка о "заминированном" авиарейсе может дорого обойтись ее авторам

Российские туристы отказываются от Турции

Российские туристы отказываются от Турции

&quot;Победа&quot; связала Ставрополье и Турцию прямыми рейсами

"Победа" связала Ставрополье и Турцию прямыми рейсами

Туристы из России в Турции столкнулись с проблемой оплаты

Туристы из России в Турции столкнулись с проблемой оплаты

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы