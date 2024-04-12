Вестник Кавказа

Аэропорт Владикавказа после удара молнии восстановил работу

Аэропорт Владикавказа после удара молнии восстановил работу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Молния ударила в аэропорт Владикавказа накануне вечером. От удара на взлетно-посадочной полосе появилась дыра, авиагавань приостанавливала работу на ремонт. В субботу аэропорт работает штатно.

Аэропорт во Владикавказе вернулся к привычной работе после устранения ущерба, нанесенного ударом молнии.

"Аэропорт Владикавказ в Республике Северная Осетия вечером в пятницу, 19 апреля, закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) – после удара молнии образовалась яма"

– Росавиация

Закрытие воздушной гавани привело к тому, что в Минводы были перенаправлены два самолета - Red Wings из Сочи и "Победы" из Москвы.

До полуночи ВПП была восстановлена, а владикавказский аэропорт продолжил работу, выполняется отправка и прием авиарейсов. Задержек или отмен из-за ЧП нет.

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