Молния поразила летевший из Абу-Даби в Ереван самолет

В результате удара молнии воздушное судно начало падать. Авиакатастрофе не дали случиться профессиональные действия пилотов.

В самолет авиакомпании Wizz Air, который направлялся из Абу-Даби в Ереван, угодила молния. Об этом сообщают армянские СМИ.

Случай произошел несколько дней назад, когда на ОАЭ обрушились сильные осадки и шторм.

Через 10 минут после вылета из Абу-Даби в авиалайнер, пролетавший в тот момент в небе над Дубаем, попала молния. В результате один из иллюминаторов треснул. Воздушное судно начало падать, что вызвало панику у пассажиров.

Трагедии чудом удалось избежать благодаря профессиональным действиям пилотов, которые успели экстренно посадить самолет в аэропорту Абу-Даби.