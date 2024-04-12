Аэропорт Еревана внезапно закрылся на ремонт - задерживаются рейсы

Несколько международных рейсов, в том числе из России, не могут вылететь в Ереван сегодня. Аэропорт закрыт, в пресс-службе сообщили о работах на взлетной полосе. Вернуться к работе Звартноц может после обеда.

В понедельник утром аэропорт Звартноц в Ереване закрыт, из-за этого на несколько часов задерживаться как прибывающие, так и отправляющиеся рейсы.

"Причиной задержки 12 рейсов, прибывающих в Ереван и вылетающих из Еревана, стали работы на участке взлетно-посадочной полосы, которые будут продолжаться до 13:30 [12:30 мск]"

– помощник главы Комитета гражданской авиации Армении Лилит Агабекян

Всего задержано 12 авиарейсов. Самолеты в Ереван задерживаются на вылет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Также вылететь с утра не могут пассажиры из Кишинева, Венеции и других городов.