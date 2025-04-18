Вестник Кавказа

"Аэрофлот" не будет летать в Абхазию

Салон самолета Аэрофлота
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский флагманский перевозчик "Аэрофлот" не будет организовывать авиарейсы в Абхазию, рассказали в его пресс-службе. Ранее о соответствующих планах "Аэрофлота" сообщал Минтранс РФ.

Самолеты "Аэрофлота" не будут летать в Сухум, такую информацию предоставили в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот" не планирует выполнять полеты в Абхазию"

– перевозчик

Таким образом в компании опровергли сообщение российского министерства транспорта о том, что "Аэрофлот" может войти в число авиакомпаний, которые будут отвозить россиян на отдых в Абхазию. Ранее сегодня в Минтрансе заявили, что рейсы "Аэрофлота" могут стартовать 31 мая, самолеты будут летать из Москвы.

Кроме того, по данным ведомства, рассматривается возможность запуска рейсов авиакомпании "Икар" – они могут начать выполняться из Уфы с 3 июня. На следующий день могут быть запущены полеты компании "Северный ветер", они будут совершаться из Казани.

Напомним, что первый прямой регулярный рейс в Сухум будет выполнен 1 мая компанией "ЮВТ АЭРО". Самолет отправится в Абхазию из московского аэропорта "Внуково".

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