Стартовали перевозки туристов в Абхазию по "единому билету"

Попасть из Сочи на курорты Абхазии российские туристы с 30 апреля могут в рамках "единого билета". В Абхазию россиян доставляют специальные автобусы.

Перевозки из России в Абхазию по "единому билету" стартуют сегодня.

"Единый билет" туристы могут приобрести при покупке билета на поезд. В Адлере пассажиров забирают автобусы, следующие в Абхазию. "Единый билет" делает пересадку и пересечение границы удобными.

Добраться из Сочи по такому билету можно до следующих курортов в Абхазии: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум.

Автобусные перевозки будут осуществляться до конца сентября.