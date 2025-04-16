Вестник Кавказа

Стартовали перевозки туристов в Абхазию по "единому билету"

IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Попасть из Сочи на курорты Абхазии российские туристы с 30 апреля могут в рамках "единого билета". В Абхазию россиян доставляют специальные автобусы.

Перевозки из России в Абхазию по "единому билету" стартуют сегодня.

"Единый билет" туристы могут приобрести при покупке билета на поезд. В Адлере пассажиров забирают автобусы, следующие в Абхазию. "Единый билет" делает пересадку и пересечение границы удобными.

Добраться из Сочи по такому билету можно до следующих курортов в Абхазии: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум.

Автобусные перевозки будут осуществляться до конца сентября.

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