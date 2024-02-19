Абхазское вино в России подорожает или исчезнет

В России может вскоре подорожать абхазское вино. То, что сегодня стоит на полках российских магазинов - остатки прошлых поставок, а новая может прийти с подорожавшим акцизом.

Винзавод в Абхазии стоит уже месяц - причина в увеличении на 30% акциза. В перспективе для россиян абхазское вино станет дороже, считает главный винодел ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.

Популярные в России вина "Лыхны", "Псоу", "Апсны", "Чегем" производятся и поставляются одной компанией - "Вина и воды Абхазии".

"Сейчас на российском рынке распродают остатки прошлой поставки. Но в настоящее время уже на протяжении месяца винзавод стоит. Это связано с 30-процентным увеличением акциза на ввозимый в республику виноматериал. Сейчас мы ждем решение по отмене этого акциза. Но стоимость абхазского вина в России, скорее всего, станет выше"

– Авидзба

О том, насколько вырастет цена на абхазское вино для российских потребителей, винодел не рассказал, однако отметил, что дело не только в акцизе: дорожает стеклянная тара, поступающая из России, пробки, экспортируемые из Португалии.

Авидза уточнил, что поставки остановились, так как российские сети сообщили, что с реализацией вина возникнут трудности, если цены на него поднимутся, передает РИА Новости.