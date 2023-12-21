Абхазия ввезла в Краснодарский край 20 тыс тонн мандаринов

В Краснодарский край из Абхазии с начала сезона завезли свыше 20 тыс тонн цитрусовых. К Новому году объем поставок традиционно увеличен.

С середины осени на Кубань из Абхазии было доставлено свыше 20 тыс тонн мандаринов. В канун Нового года поставщики наращивают объемы ввозимой продукции.

Сейчас в течение суток на территорию России ввозится до 700 тонн цитрусовых, а таможенный контроль проходят до 500 грузовиков с продукцией.

Основные регионы, в которые поставляют мандарины – это Москва и Санкт-Петербург.

Кроме мандаринов из Абхазии на Кубань привозят апельсины и лимоны. Общий объем привезенных фруктов составил 21,5 тыс тонн.

К окончанию сезона планируется ввезти около 30 тыс тонн мандаринов.

Кроме абхазских мандаринов на российские прилавки попадают турецкие, иранские и израильские фрукты. Больше всего цитрусовых в России поставила Турция – более 238 тыс тонн.