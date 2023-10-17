Как выбирать мандарины к Новому году? Советы эксперта

Лучшие мандарины к Новому году следует выбирать не только по внешнему виду, но и на ощупь, советует специалист госветслужбы столицы, заведующая гослабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Даниловского рынка в Москве Ирина Митина.
«На ощупь фрукт не должен быть слишком мягким, или наоборот, слишком твердым, сухим. В первом случае есть риск приобрести подгнивший продукт, во втором – сухая и твердая кожура означает, что мандарины долго хранились. Такие несвежие плоды не будут сочными и вкусными»
– Митина
Хорошие мандарины имеют равномерно окрашенную кожуру, они упругие и без повреждений, продолжила специалист. Лучше всего приобретать развесные мандарины, которые можно потрогать перед покупкой.
В России в основном продаются мандарины из Абхазии, Турции и Китая.
«Турецкие мандарины можно узнать по несколько приплюснутой форме и плотно прилегающей кожуре. Это наиболее сладкие фрукты»
– Митина
Мандарины из Китая часто продаются с листочками, а на кожуре есть заметные зеленые пятна, это особенность сорта. Мини-мандарины на рынке - также китайские, рассказала эксперт.
«Китайские мандарины имеют кисло-сладкий вкус так же, как и популярные мандарины из Абхазии. Если не указана страна-производитель, абхазские фрукты можно легко отличить от других по характерной неправильной форме. Эти мандарины чистятся лучше других сортов»
– Митина
Плохие мандарины пахнут кисло, а на ощупь вялые или чересчур жесткие, заключила она в беседе с Агентством городских новостей «Москва».