Как выбирать мандарины к Новому году? Советы эксперта

Абхазские, турецкие, китайские - какие мандарины продают в России? Как выбрать вкусные, свежие и хорошо чистящиеся мандарины к празднику?

Лучшие мандарины к Новому году следует выбирать не только по внешнему виду, но и на ощупь, советует специалист госветслужбы столицы, заведующая гослабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Даниловского рынка в Москве Ирина Митина.

«На ощупь фрукт не должен быть слишком мягким, или наоборот, слишком твердым, сухим. В первом случае есть риск приобрести подгнивший продукт, во втором – сухая и твердая кожура означает, что мандарины долго хранились. Такие несвежие плоды не будут сочными и вкусными»

– Митина

Хорошие мандарины имеют равномерно окрашенную кожуру, они упругие и без повреждений, продолжила специалист. Лучше всего приобретать развесные мандарины, которые можно потрогать перед покупкой.

В России в основном продаются мандарины из Абхазии, Турции и Китая.

«Турецкие мандарины можно узнать по несколько приплюснутой форме и плотно прилегающей кожуре. Это наиболее сладкие фрукты»

– Митина

Мандарины из Китая часто продаются с листочками, а на кожуре есть заметные зеленые пятна, это особенность сорта. Мини-мандарины на рынке - также китайские, рассказала эксперт.

«Китайские мандарины имеют кисло-сладкий вкус так же, как и популярные мандарины из Абхазии. Если не указана страна-производитель, абхазские фрукты можно легко отличить от других по характерной неправильной форме. Эти мандарины чистятся лучше других сортов»

– Митина

Плохие мандарины пахнут кисло, а на ощупь вялые или чересчур жесткие, заключила она в беседе с Агентством городских новостей «Москва».