Абдоллахиян едет в Ереван

Глава иранского МИД сегодня начнет свой визит в Армению. В ходе поездки он проведет встречу со своим армянским коллегой.
В среду, 27 декабря, глава МИД Ирана отправится с рабочим визитом в Армению. Соответствующую информацию подтвердили в МИД Армении.
В ведомстве отметили, что в ходе поездки Хосейн Амир Абдоллахиян проведет переговоры со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
На данный момент неизвестно, какие именно вопросы будут обсуждаться на встрече руководителей внешнеполитических ведомств. После переговоров министры проведут совместную пресс-конференцию.
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