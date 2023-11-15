Армения хочет увеличить импорт газа из Ирана

Ереван намерен нарастить объемы газа, поступающего из Ирана. По мнению властей Армении, газопровод, по которому голубое топливо приходит из ИРИ в РА, на сегодня задействован не на полную мощность.

Армянская сторона задумалась об увеличении импорта иранского газа, соответствующее заявление сделал глава Минтеруправления.

По словам Гнела Саносяна, каждый год из Ирана в Армению поступает 365 млн кубометров газа. Обратно в Исламскую Республику Армения передает электричество. При этом соотношение поставок – 1 к 3.

Министр уточнил, что Ереван и Тегеран недавно продлили договор, в рамках которого ведутся поставки. Теперь он останется в силе до 2030 года.

"Благодаря этому договору, имеется возможность увеличения импорта газа из Ирана в Армению. Думаю, в ближайшие годы так и будет. Существующий нынче газопровод используется не на полную мощность"

– Гнел Саносян