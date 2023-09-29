Азербайджан наращивает поставки газа в Турцию

Азербайджанская Республика увеличила объем поставок газа в Турцию. За девять месяцев этого года экспорт топлива увеличился на 23 % в сравнении с таким же периодом прошлого года.

По данным Совета по урегулированию энергетического рынка Турции объем импорта азербайджанского газа вырос на 23,1% за период с января по сентябрь 2023 года. За девять месяцев этого года Азербайджанская Республика экспортировала свыше 7 млрд кубометров топлива в Турцию.

Отмечается, что в сентябре газ из республики был отправлен в объеме более 888 млн кубометров, что на 25 % больше в сравнении с сентябрем прошлого года.

В сентябре азербайджанский газ составил 27% от общего объема импортируемого газа в Турции.

Таким образом, Азербайджан оказался на втором месте по поставкам топлива в Турцию. Первое место заняла Россия – более 57%, на третьем месте Алжир – 12%.