Экспорт газа из Азербайджана в Турцию превысит 10 млрд кубометров

Опубликовано: 10:08, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан наращивает экспортные поставки газа. Газ идет в Турцию, оттуда частично экспортируется в Европу. Для развития экспорта могут быть расширены газопроводы TANAP и TAP.

В этом году поставки азербайджанского газа в Турцию могут составить 10,2 млрд куб м, рассказал глава Минэнерго страны Парвиз Шахбазов.

"Экспорт азербайджанского газа из Азербайджана в Турцию, параллельно с территории Турции в европейские страны увеличивается. Из 7,4 миллиарда кубометров газа, поставленных в Турцию с января этого года по настоящее время, 4,2 миллиарда кубометров пришлось на TANAP"

– глава Минэнерго АР

Годовые поставки в Турцию могут вырасти до 10,2 млрб куб м. В рамках развития европейского экспорта рассматривается вопрос о расширении трубопроводов, входящих в "Южный газовый коридор" - TANAP и TAP.

"Удвоив поставки газа в Европу, мы возобновляем нашу миссию по укреплению энергетической безопасности и диверсификации поставок. Кроме того, Турция играет исключительную роль в обеспечении дополнительных поставок газа в европейские страны по другим маршрутам"

– Шахбазов

Сегодня в Азербайджане стартовал третий Азербайджано-турецкий энергетический форум, также открылась первая Международная конференция "Нахчыван – зона "зеленой" энергетики".