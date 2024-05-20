Вестник Кавказа

Аббас Аракчи возглавит МИД Ирана 

Аббас Аракчи
© Фото: агентство Tehran Times
Новым руководителем МИД Ирана в скором времени станет бывший заместитель главы ведомства, пишут СМИ. Его кандидатуру поддерживают политические советники новоизбранного президента страны. 

Новым главой МИД Ирана станет Аббас Аракчи, занимавший в прошлом должность замглавы ведомства. Об этом рассказали источники в окружении Масуда Пезешкиана. 

По их данным, политические консультанты новоизбранного президента страны выступают за назначение Аракчи, который, как они полагают, больше других подходит на эту роль. 
Ожидается, что в ближайшее время его кандидатура будет представлена на рассмотрение в парламент, пишет агентство Tasnim. 

Источники отмечают, что Аракчи уже сейчас выполняет роль советника президента по внешнеполитическим вопросам. В частности, он консультировал его во время недавних телефонных бесед с лидерами других государств.

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