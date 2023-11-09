Вестник Кавказа

600 деревьев повалил ветер в Крыму

600 деревьев повалил ветер в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ураганный ветер в Крыму повалил более 600 деревьев и повредил десятки крыш многоэтажек. Ликвидация последствий непогоды займет сутки.

Штормовая погода, обрушившаяся на Крым в минувшие выходные, стала причиной падения шест сотен деревьев, рассказал в соцсети председатель крымского совета министров Юрий Гоцанюк.

"В границах населенных пунктов муниципальных образований Крыма повалено более 600 деревьев. В ряде населенных пунктов работы по распиловке и вывозу упавших деревьев завершены. Полную расчистку планируется завершить в течение суток"

– Гоцанюк

Ливень и порывистый ветер до 35 м/с также нанесли ущерб жилых домам.

"Произошло повреждение и протекание кровель в 29 многоквартирных домах"

– Гоцанюк

Ремонтные работы уже производятся, граждане, чьи квартиры пострадают от воды в ходе ремонта, получат компенсации, добавил он.

Также ведутся работы по восстановлению газо- и электроснабжения жителей.

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