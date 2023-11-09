600 деревьев повалил ветер в Крыму

Штормовая погода, обрушившаяся на Крым в минувшие выходные, стала причиной падения шест сотен деревьев, рассказал в соцсети председатель крымского совета министров Юрий Гоцанюк.
"В границах населенных пунктов муниципальных образований Крыма повалено более 600 деревьев. В ряде населенных пунктов работы по распиловке и вывозу упавших деревьев завершены. Полную расчистку планируется завершить в течение суток"
– Гоцанюк
Ливень и порывистый ветер до 35 м/с также нанесли ущерб жилых домам.
"Произошло повреждение и протекание кровель в 29 многоквартирных домах"
– Гоцанюк
Ремонтные работы уже производятся, граждане, чьи квартиры пострадают от воды в ходе ремонта, получат компенсации, добавил он.
Также ведутся работы по восстановлению газо- и электроснабжения жителей.