560 км дорог отремонтируют в Ставропольском крае

В Ставропольском крае начинается масштабное развитие дорожной сети. За пять лет будет отремонтировано 560 км дорог. Работы уже стартовали.

Росавтодор взялся на дороги Ставропольского края, за пять в регионе в порядок приведут 560 км автодорог.

"Между Ставропольским краем и Федеральным дорожным агентством подписано дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автомобильных дорог общего пользования по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Фактически речь идет об утверждении пятилетней программы развития дорожной сети на Ставрополье"

– пресс-служба губернатора Владимира Владимирова

Дорожный ремонт уже начался, до конца 2024 года работы проведут на 63 км дорог, также будут отремонтированы восемь мостов. В мае стартуют ремонтные работы в Труновском округе, ремонту подлежит участок автодороги "Ростов-на-Дону - Ставрополь".

"Уже в этом году в соответствии с соглашением вложим в развитие дорожной сети региона более 3 млрд рублей"

– Владимиров