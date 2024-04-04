Аэропорт и центр Ставрополя свяжет экспресс-автобус

От автовокзала Ставрополя в аэропорт будет ходить автобус. На маршруте предусмотрена только одна остановка в центре города, экспресс планируют запустить летом.

В ставропольский аэропорт летом запустят экспресс-автобус из центра города.

"Принято решение установить муниципальный маршрут от Центрального автовокзала по улице Мира до аэропорта Ставрополя. Сегодня министерством проводятся необходимые процедуры по поводу отбора перевозчика. Планируем, что выход на линию состоится в июне 2024 года"

– Минтранс Ставропольского края

Автобус будет быстро доставлять пассажиров - единственная остановка на маршруте запланирована в центре города поблизости от востребованных туристами гостиниц.

Запуск экспресс-автобуса состоится в 2024 году, тогда же в авиагавани будет открыт новый терминал и расширено количество прямых рейсов.