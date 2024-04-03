Вестник Кавказа

Ставрополье готовит более полтысячи детских лагерей в этом сезоне

Ставрополье готовит более полтысячи детских лагерей в этом сезоне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставрополье готовит более полтысячи детских лагерей в этом сезоне

Власти Старополья намерены в этом году подготовить порядка 650 детских лагерей к открытию сезона, в которых смогут провести каникулы 85 детей. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

"Готовим летние детские лагеря к новому сезону. В этом году у нас в крае будут работать почти 650 пришкольных и загородных лагерей. В них отдохнут и наберутся сил и здоровья к новому учебному году 85 тысяч школьников"

– Владимир Владимиров

При этом, он отметил, что места для детского отдыха будут организованы по всем правилам безопасности.

По словам Владимирова, все работы должны быть выполнены в срок.

"Вопрос касается не только охраны, качественного питания, работы педагогов, медиков, спасателей у водоемов. Важно подготовить и сами корпуса, площадки активности"

– Владимир Владимиров

Ранее власти края заявляли, что к летнему сезону будут открыты три новых лагеря в разных районах региона.

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