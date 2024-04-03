Ставрополь примет фестиваль искусственного интеллекта 

На время проведения фестиваля по искусственному интеллекту Ставрополь превратится в IT-столицу Северного Кавказа. Программа фестиваля реализуется в партнерстве с 24 вузами России и задействует молодых айтишников из 89 регионов России

Искусственный интеллект – это одно из самых перспективных направлений в современном мире. Именно поэтому всероссийский фестиваль по искусственному интеллекту RuCode собирает под своим крылом молодых айтишников со всей России. Это событие, которое становится мощным импульсом для развития IT-сферы в стране.

«Университет выбран опорным вузом для проведения фестиваля RuCode2024 по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию. Финалисты Всероссийского конкурса съедутся в Ставрополь осенью 2024 года. Программа фестиваля реализуется в партнерстве с 24 вузами России и задействует молодых айтишников из 89 регионов России. В прошлом году общий охват онлайн- и офлайн мероприятиями составил более 3 000 человек»

– пресс-служба вуза.

Программа фестиваля

На фестивале RuCode участников ждет насыщенная программа: мастер-классы от ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, лекции по актуальным темам, кейс-чемпионаты, где они смогут продемонстрировать свои знания на практике, а также нетворкинг и возможность пообщаться с представителями ведущих IT-компаний.

Участники и формат мероприятия

Фестиваль RuCode открыт для студентов, молодых специалистов, стартаперов и всех, кто интересуется искусственным интеллектом. Формат мероприятия позволяет каждому участнику найти что-то интересное и полезное для себя: будь то участие в конкурсах, общение с профессионалами отрасли или просто новые знакомства.

RuCode - это площадка, где талантливые молодые специалисты могут продемонстрировать свои знания и навыки в области искусственного интеллекта. Цель фестиваля - объединить молодежь, заинтересованную в развитии AI, и дать возможность им общаться, обмениваться опытом и идеями.