Вестник Кавказа

Ставрополь примет фестиваль искусственного интеллекта 

Ставрополь примет фестиваль искусственного интеллекта 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На время проведения фестиваля по искусственному интеллекту Ставрополь превратится в IT-столицу Северного Кавказа. Программа фестиваля реализуется в партнерстве с 24 вузами России и задействует молодых айтишников из 89 регионов России 

Искусственный интеллект – это одно из самых перспективных направлений в современном мире. Именно поэтому всероссийский фестиваль по искусственному интеллекту RuCode собирает под своим крылом молодых айтишников со всей России. Это событие, которое становится мощным импульсом для развития IT-сферы в стране. 

«Университет выбран опорным вузом для проведения фестиваля RuCode2024 по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию. Финалисты Всероссийского конкурса съедутся в Ставрополь осенью 2024 года. Программа фестиваля реализуется в партнерстве с 24 вузами России и задействует молодых айтишников из 89 регионов России. В прошлом году общий охват онлайн- и офлайн мероприятиями составил более 3 000 человек»

– пресс-служба вуза. 

Программа фестиваля 

На фестивале RuCode участников ждет насыщенная программа: мастер-классы от ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, лекции по актуальным темам, кейс-чемпионаты, где они смогут продемонстрировать свои знания на практике, а также нетворкинг и возможность пообщаться с представителями ведущих IT-компаний. 

Участники и формат мероприятия 

Фестиваль RuCode открыт для студентов, молодых специалистов, стартаперов и всех, кто интересуется искусственным интеллектом. Формат мероприятия позволяет каждому участнику найти что-то интересное и полезное для себя: будь то участие в конкурсах, общение с профессионалами отрасли или просто новые знакомства. 
RuCode - это площадка, где талантливые молодые специалисты могут продемонстрировать свои знания и навыки в области искусственного интеллекта. Цель фестиваля - объединить молодежь, заинтересованную в развитии AI, и дать возможность им общаться, обмениваться опытом и идеями. 

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