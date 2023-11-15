Вестник Кавказа

200 млн рублей - в Сочи оценили ущерб пляжам после шторма

200 млн рублей - в Сочи оценили ущерб пляжам после шторма
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Ликвидация последствий шторма на пляжах Сочи обойдется в 200 млн рублей. Ущерб городу значительно выше.

Мощный шторм в конце ноября прошелся по пляжам Сочи, власти города оценивают ущерб в 200 млн рублей.

"Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 миллионов рублей"

– мэр курорта Алексей Копайгородский

Он добавил, что восстановительные работы ведутся круглосуточно. Первые зимние пляжи уже открыты для гостей курорта, например, работает пляж "Маяк". Также туристы в Сочи гуляют по расчищенным после непогоды набережным.

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