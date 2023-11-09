Иран сообщил США, что хочет избежать эскалации на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран послал Вашингтону уведомление о его желании избежать эскалации палестино-израильского конфликта. Заявление было передано через дипломатические каналы.

Руководитель иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран через дипломатические каналы передал Вашингтону сообщение об отсутствии желания разрастания палестино-израильского конфликта.

При этом министр допустил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может оказаться неизбежной. По его словам, возможен любой вариант развития событий в случае продолжения действий Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

"За последние 40 дней Иран и США обменивались сообщениями через американский отдел посольства Швейцарии в Тегеране"

- Хосейн Амир Абдоллахиян

Дипломат также добавил, что прямых переговоров между Ираном и США не будет.